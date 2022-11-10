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МВД раскрыло подробности похищения $4 млн в аэропорту Домодедово

Полиция сообщила о брошенных в лесу иномарках после ограбления на $4 млн в Домодедово
Неизвестные, вооруженные предметами, похожими на автоматы, совершили разбой: их добычей стали $4 млн. МВД сообщило, что неизвестные похитили граждан Киргизии на выходе из аэропорта Домодедово и увезли их в лес
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий по розыску злоумышленников, совершивших ограбление в аэропорту Домодедово, сообщили РБК в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Полиция нашла в лесу брошенные грабителями машины и людей, которых они похитили в аэропорту Домодедово. Сотрудники МВД проводят розыск украденных денег и устанавливают личности налетчиков.

10 ноября неизвестные напали на пассажиров, прилетевших рейсом из Киргизии в Москву, а также на встречающих. По данным МВД, они были вооружены и в масках. Угрожая предметами, похожими на автоматы, нападавшие забрали рюкзак и чемодан с деньгами, посадили нескольких жертв в машины и скрылись с места происшествия. О произошедшем сообщали телеграм-канал Baza, телеканал РЕН ТВ и агентство ТАСС.

По предварительным данным, похитители скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe.

Канал Baza уточнил, что прилетевшие граждане Киргизии собирались купить в России бизнес. Нападение произошло через несколько минут после того, как они задекларировали привезенные $4 млн. Источник РЕН ТВ сообщил, что при ограблении была стрельба, но в пресс-службе аэропорта РБК опровергли эту информацию.

Нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 162 УК, разбой), наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.

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Теги
Мир Ландау
Домодедово похищение МВД разбой
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Домодедово опровергло стрельбу во время ограбления на $4 млн
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На выходе из Домодедово неизвестные с автоматами украли $4 млн
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