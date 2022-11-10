Владельца сгоревшего костромского кафе задержали

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ихтияра Мирзоева в СИЗО на два месяца

Ихтияр Мирзоев (Фото: er.ru)

Депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев задержан, сообщил Следственный комитет. Он владелец здания, в котором располагалось кафе «Полигон». 5 ноября в кафе произошел пожар, в котором погибли 13 человек.

Мирзоев задержан по делу о нарушении правил пожарной безопасности.

«Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ)», — уточнили в СК.



Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Марзоева до 5 января 2023 года.

Пожар в кафе в ночь на 5 ноября начался после того, как один из посетителей выстрелил из сигнальной ракетницы. Следственный комитет сообщил, что предполагаемый виновник пожара — 23-летний мужчина, — а также директор компании, которая организовывала работу заведения, задержаны. Пожарные боролись с огнем до 20:40 следующего дня.

Следственный комитет 5 ноября сообщил, что следователи установили и допросили собственника здания, в котором располагалось кафе «Полигон». Однако тогда ведомство не назвало его имени, отметив, что он сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям.

7 ноября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева в партии. Такое решение принято по рекомендации партийной комиссии по этике «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса».