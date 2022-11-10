В Томске мужчину осудили за использование защищенного мессенджера

Осужденный использовал программу Vipole, скрывающую данные пользователя, с 2018 по 2020 год. Согласно определению суда, тем самым он сделал невозможным его идентификацию провайдером

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Октябрьский райсуд Томска осудил жителя города на три года ограничения свободы из-за использования защищенного мессенджера Vipole, скрывающего данные, сообщает пресс-служба суда.

По данным суда, обвиняемый нашел и установил «вредоносную программу» Vipole. «В результате использования вредоносной компьютерной программы были нейтрализованы средства защиты компьютерной информации, выразившиеся в невозможности однозначной идентификации пользователя и его сетевой активности в сети «Интернет», в том числе провайдером, оказывавшим услуги связи, включая доступ к сети «Интернет» по месту жительства», — отмечается в сообщении.

Обвиняемый Белоус Г.В. использовал Vipole с 2018 по 2020 год, чем сделал невозможным его идентификацию провайдером ПАО «Ростелеком», говорится в определении суда.

Мужчину признали виновным в использовании вредоносных программ (ч. 1 ст. 273 УК) и назначили ему наказание в виде трех лет ограничения свободы. Он не может выезжать за пределы Томска и менять место жительства без согласия надзорных органов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, указали в пресс-службе суда.

Статьей 273 УК установлена уголовная ответственность за создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Сам факт скачивания программы, без ее непосредственного использования, не должен образовывать состава преступления, заявил РБК партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры», руководитель административной и уголовно-правовой практики фирмы в экономической сфере Булат Тугутов. «Важен факт ее использования, чтобы быть невидимым в интернете. Использование — это непосредственное применение этой программы по назначению, которая направлена в данном случае на блокирование и нейтрализацию средства компьютерной защиты», — считает он. «В данном случае вредоносность компьютерной программы «обоснована» невозможностью идентифицировать ее пользователя. Такое «обоснование» трудно назвать иначе, чем издевкой над здравым смыслом, в том числе — смыслом, заложенным в диспозицию статьи 273 УК. Опасность того, что созданный прецедент положит начало подобной противоправной практике применения этой статьи, усугубляется еще и тем, что приговор постановлен в особом порядке. А это значит, что его можно обжаловать только по ограниченному кругу оснований, в который не входит несоответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам», — сообщил РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

Vipole — бесплатный мессенджер с усиленной безопасностью и полноценным абонентским шифрованием. Разработчики заверяют, что он может шифровать мгновенные сообщения, групповые чаты, голосовые звонки, видеовызовы и файлы. Для каждого пользователя генерируются индивидуальные ключи для шифрования его данных при передаче и хранении в системе — они останутся известны только пользователю.

Серверы мессенджера располагаются в дата-центрах в Нидерландах. Приложение можно установить на Android, Windows, Linux или Mac OS.

РБК направил запросы в Минцифры.