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Собянин рассказал о своем первом опыте ремонта тротуаров
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Собянин рассказал о своем первом опыте ремонта тротуаров
Общество, 10 ноя 2017, 20:49
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Собянин рассказал о своем первом опыте ремонта тротуаров
Сергей Собянин написал статью, в которой объяснил целесообразность масштабного благоустройства Москвы. Мэр также поделился воспоминаниями о своем первом опыте ремонта тротуаров
Сергей Собянин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что впервые в жизни принимал участие в ремонте тротуаров еще в детстве, после окончания восьмого класса. Своими воспоминаниями столичный мэр поделился на своем персональном сайте в статье под названием «Зачем Москве красивые улицы, площади, парки, дворы?»

Собянин рассказал, что это произошло в поселке Березово Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. По словам мэра, дорога от школы до дома занимала около сорока минут пешком. «И эти сорок минут я ежедневно проходил осенью, зимой и весной. И знал каждую дощечку на деревянных тротуарах. С годами дощечки прогнили, и ходьба по ним удовольствие не доставляла. Не помню, какие слова я говорил при этом, но вряд ли они были из словаря Ожегова», — вспоминает Собянин.

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О возможности поучаствовать в ремонте этих тротуаров будущий столичный градоначальник узнал во время летних каникул после окончания восьмого класса. «Я пригласил друга, и мы целый месяц колотили новые дощатые тротуары. Когда после этого я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость. По крайней мере, это был мой первый опыт благоустройства», — написал мэр.

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Позднее, уже благоустройством дорог, Собянин занимался в Челябинске, куда уехал по окончании института. «Первое, чем я занялся — в прямом смысле слова — с тогдашним мэром мы вытаскивали дохлых собак с обочин, разгребали грязь и реконструировали улицы», — вспоминает мэр.

Вспоминая о своих первых впечатлениях о Москве, Собянин отметил, что по сравнению со многими российскими городами столица «выглядела шикарно» и «убого» — по сравнению с европейскими городами. «И хуже того — продолжала деградировать с точки зрения качества общественных пространств», — считает градоначальник.

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С 2015 года власти Москвы проводят в столице программу масштабного благоустройства под названием «Моя улица». В июле заместитель мэра столицы Петр Бирюков говорил, что эта программа не закончится никогда. «Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», — сказал тогда чиновник.

30 октября Собянин заявил, что программа «Моя улица» в основном закончена. «Дальше можно спокойно, планомерно, без всякого надрыва работать по благоустройству наших жилых районов, в которых живут большинство москвичей», — пояснил он. С 1 ноября мэрия объявила о старте озеленения территорий по программе «Моя улица».

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Сергей Собянин , Москва , «Моя улица» , благоустройство
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