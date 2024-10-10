Генпрокурор заявил о тысячах дел, где «между двумя корочками ничего нет»

На протяжении последних лет раскрываемость в сфере киберпреступлений остается стабильно низкой и не превышает 27%, заявил Краснов. «Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет», — сказал он

Фото: Асхат Бардынов для РБК

Несмотря на внедрение дополнительных механизмов по противодействию киберпреступлениям, уровень раскрываемости в этой сфере по-прежнему невысок, а количество преступлений остается стабильно высоким, заявил генпрокурор России Игорь Краснов.

По его данным, только за прошлый год число противоправных деяний в этой сфере увеличилось на 29,7% (677 тыс.) и на 16,4% (500,4 тыс.) за восемь месяцев 2024 года. В основном преступления совершаются с помощью интернета (526,8 тыс. в прошлом году и 417,1 тыс. в текущем) и средств мобильной связи (302,9 тыс. в 2023 году и 231,9 тыс. в текущем).

«Особую активность проявляют организованные группы, используя вредоносное программное обеспечение, фишинговые сайты, спецтехнику, электронные платформы и колл-центры с подменными номерами. В виртуальном пространстве продолжают создаваться финансовые пирамиды», — отметил генпрокурор.

Кроме этого, информационно-коммуникационные технологии активно применяются в совершении наркопреступлений и деяний экстремистской и террористической направленности, которых с начала 2023 года было зарегистрировано 3,2 тыс.

«Отмечается шаблонность и безынициативность проводимой оперативной работы, отсутствие наступательности, недостаточная эффективность предварительного расследования. Во многих делах, как говорится, между двумя корочками больше ничего и нет. И таких дел в масштабах страны тысячи. Как результат, раскрываемость данного вида преступлений остается одной из самых низких. На протяжении последних лет она не превышает 27%, а в текущем году еще ниже — 25,9%», — подчеркнул Краснов.

Он призвал активнее развивать электронный документооборот правоохранителей с организациями финансового рынка, сотовыми операторами, что оперативно получать значимую информацию, а также уделить повышенное внимание мониторингу и блокировке сведений о реализации сим-карт с нарушением требований закона.

О том, что число противоправных действий в киберпространстве за последние пять лет выросло в два раза, в конце сентября заявлял министр МВД Владимир Колокольцев. Он отметил, что доля этого вида преступлений остается значительной в общем массиве и составляет около 40%. «То есть почти каждое второе преступление, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%», — рассказал министр. Он также уточнил, что с начала года общая сумма ущерба превысила 116 млрд руб.

По его словам, приемы обмана становятся все более изощренными, активно используются дипфейки. «Порой мошенники действуют от имени руководителей различных ведомств, в том числе Министерства внутренних дел. При этом генерируют с помощью нейросетей их изображения и голоса», — сообщил руководитель ведомства.