Российские университеты не вошли в сотню лучших вузов по версии THE

THE — один из самых котируемых международных рейтингов. МГУ опустился в нем на 12 строчек и занял 107 место. Также позиции потеряли МФТИ, МИФИ и СПбПУ, а МГТУ им. Баумана наоборот, улучшил

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие российские вузы не попали в первую сотню лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education.

В международном рейтинге World University Rankings МГУ занял самую высокую, 107-ю строчку среди российских университетов, опустившись на 12 позиций с 95-го места.

Также позиции потеряли МФТИ, МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого. Первый находится в диапазоне с 251 по 300 место, два других — в промежутке с 501 по 600 место.

МГТУ имени Баумана, наоборот, занял более высокую позицию в рейтинге — сейчас он находится в диапазоне с 351-го по 400-е место.

Рейтинг THE — один из самых известных и котируемых международных рейтингов. На него, а также на рейтинг QS Quacquarelli Symonds и The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ориентирован проект по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100».