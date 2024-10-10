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Российские университеты не вошли в сотню лучших вузов по версии THE

МГУ не попал в первую сотню лучших университетов мира по версии THE
THE — один из самых котируемых международных рейтингов. МГУ опустился в нем на 12 строчек и занял 107 место. Также позиции потеряли МФТИ, МИФИ и СПбПУ, а МГТУ им. Баумана наоборот, улучшил

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие российские вузы не попали в первую сотню лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education.

В международном рейтинге World University Rankings МГУ занял самую высокую, 107-ю строчку среди российских университетов, опустившись на 12 позиций с 95-го места.

Также позиции потеряли МФТИ, МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого. Первый находится в диапазоне с 251 по 300 место, два других — в промежутке с 501 по 600 место.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

МГТУ имени Баумана, наоборот, занял более высокую позицию в рейтинге — сейчас он находится в диапазоне с 351-го по 400-е место.

Рейтинг THE — один из самых известных и котируемых международных рейтингов. На него, а также на рейтинг QS Quacquarelli Symonds и The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ориентирован проект по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100».

В ранжированную часть списка вошел 81 российский вуз (в прошлом году их было 78. В частности, в первый раз в список попал университет Иннополис. В первую тысячу лучших университетов мира попали 15 российских вузов.

В рейтинге 100-лучших вузов России агентства RAEX, представленном 19 июня, МГУ в очередной раз занял первое место: вуз удерживает эту позицию с 2012 года, когда рейтинг опубликовали впервые. Второе место рейтинга долгое время занимал МФТИ, но, его сместил МГТУ им. Баумана. До этого вторую строчку этот вуз занимал только в 2012 году.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
вузы МГУ рейтинги МИФИ МФТИ МГТУ им. Баумана
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