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Бывшего сотрудника ФСБ приговорили за вымогательство ₽100 млн

Бывшие сотрудник ФСБ и зампрокурора получили сроки за вымогательство ₽100 млн
Экс-сотрудник ФСБ, экс-зампрокурора и двое сотрудников оборонной компании НРТБ пытались незаконно получить у ее руководства более 100 млн руб. Но получили от шести до восьми лет
Александр Лежнев, Иван Шумигай, Александр Вашурин и Александр Золотых (слева направо)
Александр Лежнев, Иван Шумигай, Александр Вашурин и Александр Золотых (слева направо) (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Фигуранты дела о вымогательстве 100 млн руб. у руководства оборонной компании «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ) получили от шести до восьми лет лишения свободы, соответствующие приговоры вынес 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Осуждены экс-сотрудник ФСБ России Иван Шумигай (восемь лет и штраф 600 тыс. руб.), бывший заместитель генерального директора по безопасности НРТБ Александр Лежнев (семь с половиной лет и 550 тыс. руб.), его подчиненный Александр Золотых (шесть лет и 300 тыс.), бывший заместитель прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александр Вашурин (семь лет и штраф 400 тыс.).

Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

НРТБ участвует в работах по модернизации и созданию новых систем аэронавигации, связи, в разработке информационных систем и комплексов визуализации данных, технических и программных средств испытаний сложных систем. Также она разрабатывает решения в сфере сетей сотовой связи третьего, четвертого и пятого поколений. Среди ее клиентов — «Билайн», МТС, «МегаФон» и др.

«Коммерсантъ» сообщил, что, по версии следствия, осужденные хотели похитить у главы НРТБ Виктора Приходько более 100 млн руб. Вашурин направил в 2020 году в компанию запрос с требованием предоставить документы о ее деятельности в рамках гособоронзаказа. Затем Лежнев и Золотых сообщили Приходько, что в связи с запросом с ним хочет поговорить важный человек из ФСБ Шумигай.

Шумигай рассказал Приходько, что может решить связанные с проверкой проблемы, хотя уже не имеет отношения к ФСБ и руководит центром правовых решений «Советник», но имеет связи в спецслужбе. По словам Шумигая, проверку могли заказать конкуренты НРТБ. Позднее он также утверждал, что Приходько и его сотрудникам может грозить срок, так как они «разрабатываются» спецслужбой. Вашурин же направил еще несколько запросов по поводу НРТБ в ФСБ и ФНС.

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В итоге компания заключила договор с «Советником» на 6 млн руб., а также должна была заплатить 100 млн руб. наличными после прекращения проверок. Однако Приходько понял, что имеет дело с мошенниками, и обратился в правоохранительные органы. Они установили, что Лежнев и Золотых пытались получить крупные суммы от руководства НРТБ, поэтому придумали историю с проверками и за процент привлекли к этому Вашурина и Шумигая.

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