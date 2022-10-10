В России сократилась доля россиян, выбирающих траты вместо экономии

Доля выбирающих больше тратить выше среди людей до 34 лет (14%) и тех, чей доход составляет от 50 до 80 тыс. рублей в месяц (11%)

Фото: Артур Лебедев / РИА «Новости»

В России сократилась доля россиян, которые выбрали финансовую стратегию тратить больше денег – с 14% в марте до 9% в октябре, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob (есть у РБК).

Доля выбирающих больше тратить выше среди людей до 34 лет (14%) и тех, чей доход составляет от 50 до 80 тыс. рублей в месяц (11%).

Доля тех, кто предпочитает экономить выросла. В марте об этом сообщали 46% опрошенных, в октябре – 49%. Больше других экономию выбирают мужчины (51%) и те, кому больше 45 лет (50%).

Личная финансовая стратегия не изменилась у 28% опрошенных, в марте доля таких ответов составляла 24%.

Superjob отмечает, что результаты октябрьского опроса схожи с теми, что были получены в январе 2021 года, в разгар пандемии COVID-19. Тогда экономии придерживались 47%, а решили больше тратить 8%.

Опрос проводился с 5 по 7 октября среди экономически активного населения старше 18 лет в 371 населенном пункте по всей России, указывает Superjob. В общей сложности в опросе приняли участие 1600 человек.