Путин предложил создать в компаниях должность спортивного инструктора

Глава государства также допустил введение налоговых преференций для организаций, которые инвестируют в спортивную инфраструктуру

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде заговорил о стимулировании занимающихся спортом работников и их работодателей. «Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту», — цитирует главу государства агентство «РИА Новости».

Среди других возможных мер Путин назвал налоговые льготы для организаций и инвесторов в спортивную инфраструктуру. «Но нельзя допустить, чтобы их получили компании, не имеющие отношения к спорту. Здесь нужно быть аккуратными», — оговорился президент.

По его словам, в России возможно достигнуть показателя 55% регулярно занимающихся спортом граждан к 2024 году. Это важно, поскольку за этими планами стоят повышение уровня здоровья нации и активного долголетия.

Президент в своем выступлении упомянул и о желании увеличить число международных соревнований. По его словам, нужно подумать о новых форматах состязаний, направленных на расширение сотрудничества в том числе по линии БРИКС, ШОС и ЕАЭС.