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Преподаватели РАНХиГС обратились к ректору из-за низких зарплат
В сентябре сотрудники новосибирского филиала уже просили повышения зарплат, однако руководство утверждало, что уровень доходов у них и так высокий для региона. В вузе после обращения создали переговорную комиссию
Владимир Мау (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Более сотни преподавателей Сибирского института управления (СИУ), филиала РАНХиГС, обратились к ректору вуза Владимиру Мау из-за низких зарплат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя профсоюзного комитета работников СИУ Галину Плясулю.

По ее словам, 107 из 144 штатных преподавателей таким образом поддержали обращение других сотрудников института, которые пожаловались Мау на низкую зарплату в середине сентября 2019 года. «Мы обратились к преподавателям за поддержкой, поскольку директор стал опровергать информацию, изложенную в нашем обращении», — пояснила Плясуля.

В пресс-службе института ТАСС сообщили, что на месте создана и работает «двусторонняя переговорная комиссия», в которую входят представители администрации вуза и «трудового коллектива». В пресс-службе отметили, что комиссия находится «в стадии переговоров» и что вуз считает появление «подобных материалов» (что конкретно имеется в виду — не уточняется) попыткой «оказать давление» на принятие решений.

Как ранее сообщал РБК-Новосибирск, авторы сентябрьского письма Мау в жалобе по поводу низких зарплат указывали, что рассчитывают на «конструктивный диалог» с главой Сибирского института управления Сергеем Сверчковым. Последний, комментируя 30 сентября обращение преподавателей, в интервью телеканалу «НТН 24» заявил, что по уровню зарплат институт делит в регионе второе место с Новосибирским государственным техническим университетом. Он добавил, что для получения большей зарплаты люди должны получать квалификацию, чтобы выполнять более сложную работу.

В ответ на заявление Сверчкова сотрудники института заявили, что их возмущает заявление директора о том, что «преподаватели хотят работать меньше, а получать больше». По их словам, в действительности должностной оклад и доцента, и старшего преподавателя в Сибирском институте управления «в два раза ниже», чем в других новосибирских вузах. 

Авторы: Артём Губенко, Артем Филипенок
Теги: РАНХиГС, зарплаты, обращение
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