Импорт подержанной техники в РФ усложнился

Высший арбитражный суд (ВАС) РФ принял сторону таможенной службы в спорном деле о ввозе подержанной техники по иску предпринимателя Сергея Чудова к таможне Владивостока. А это означает, что ввоз подержанной техники без разрешения правообладателя станет невозможен, сообщает "РБК daily".

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Суть резонансного судебного разбирательства заключалась в том, что у закупившего в Японии подержанные мотоциклы и мопеды Yamaha С.Чудова товар был задержан владивостокской таможней на 10 рабочих дней в связи с отсутствием разрешения правообладателя на их ввоз в Россию.

В итоге предприниматель получил у компании Yamaha необходимое разрешение, но подал на владивостокскую таможню в суд, требуя признать ее действия незаконными. Однако дело С.Чудов проиграл.

Теперь ввоз компанией или предпринимателем на территорию страны любой подержанной техники без разрешения правообладателя будет расцениваться как нарушение интеллектуальной собственности. Однако, как сообщает представитель компании Yamaha Motor CIS РБК Daily, 70% импортеров обращаются за получением разрешения на ввоз заранее и компания им не отказывает.

Стоит отметить, что вынесенное ВАС РФ в 2009г. решение о ввезенном в РФ без разрешения подержанном автомобиле Porsche Cayenne было в пользу импортера.