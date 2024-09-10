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Пожар в спорткомплексе на Крестовском острове локализовали на 800 кв. м

Пожар в спорткомплексе на Крестовском острове локализовали на 800 кв. м
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Пожар на Крестовском острове в неэксплуатируемом здании спорткомплекса удалось локализовать на площади 800 кв. м., сообщили в МЧС.

Пожар там возник ранее днем. 78.ru пишет, что речь идет о здании Sport Palace, в котором располагался фитнес-клуб. По данным издания, еще в 2021 году его признали незаконной постройкой и обязали демонтировать. Здание построили на территории объекта культурного наследия «Приморский парк Победы».

Сначала МЧС сообщало о пожаре на кровле здания, который охватил 200 квадратных метров. Затем огонь распространился на 500 «квадратов».

Информации о пострадавших нет.

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Пожар Санкт-Петербург Крестовский остров
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