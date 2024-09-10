Заброшенный спорткомплекс загорелся на Крестовском острове в Петербурге

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Кровля неработающего спорткомплекса на Крестовском острове в Санкт-Петербурге загорелась во вторник. Огонь распространился на 500 кв. м, сообщило МЧС России.

В министерстве добавили, что постройку на месте тушат 60 специалистов с использованием 16 единиц техники.

Изначально сообщалось о возгорании на 200 «квадратах».

О пострадавших информации нет.

78.ru пишет, что речь идет о здании Sport Palace, в котором располагался фитнес-клуб.