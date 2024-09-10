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Военная операция на Украине ,  
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Арестованный за взятку московский военком попросился на военную операцию

Арестованный московский военком Тригилев попросился на военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-военкома заподозрили в получении взятки от троих человек за освобождение от срочной службы. Он не признал вину, но решил отправиться на военную операцию
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев написал заявление об отправке на военную операцию, прошел медкомиссию и собеседование. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Чуков.

«Тригилев подписал контракт с Минобороны о прохождении службы в зоне СВО. <...> Теперь необходимо, чтобы контракт со своей стороны подписал представитель Минобороны. Тогда Тригилева отправят на СВО», — сказал юрист.

Замоскворецкий районный суд, несмотря на доводы защиты, решил продлить арест бывшего военкома до декабря.

Обвиняемые на стадии следствия или осужденные могут подписать контракт с Минобороны, в этом случае их уголовное дело приостанавливается. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или когда боевые действия завершатся.

Тригилева подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК), ему грозит до 12 лет заключения. Аналогичное обвинение предъявлено начальнику отделения того же военкомата Игорю Титовцу. По версии следствия, они с ноября 2022-го по июнь 2023 года вместе с врачом-терапевтом Аксеновой получили взятки за подтверждение у троих человек заболеваний, освобождающих их по состоянию здоровья от прохождения срочной военной службы.

ТАСС выяснил, что показания на обоих мужчин дала врач, согласившаяся сотрудничать со следствием. Из судебных документов следует, что Тригилев владеет дорогостоящими объектами движимого и недвижимого имущества.

Военком не признал вину. «Он вообще отказался выражать отношение к обвинению. Воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая позволяет не давать показаний против себя самого», — сказал его адвокат.

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