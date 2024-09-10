У арестованного за взятку московского военкома нашли дорогую недвижимость

Следователи обнаружили в собственности у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, которого арестовали за получение взятки, дорогостоящую недвижимость, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — написано в материалах, которые есть в распоряжении агентства.

По документам, при получении взятки Тригилев действовал в составе организованной группы. С ноября 2022 года по июнь 2023 года он вместе с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получил незаконное денежное вознаграждение. Взятку передали при посредничестве лица по фамилии Семенова.

Деньги предназначались взамен на то, чтобы военнообязанным ставили заболевания, которые освобождали бы их от прохождения срочной службы.

Тригилева арестовали в начале июля. Ему вменяют получение взятки группой лиц по предварительного сговору — пп. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса. Тогда сообщалось и о задержании по делу о взятке Игоря Титовца.