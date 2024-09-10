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В петербургском главке МВД раскрыли многомиллионное мошенничество

Подполковника полиции подозревают в мошенничестве: МВД полагает, что тот убедил бизнесмена заплатить за перевод привлекательного лесного участка в категорию сельхозуго­дий, чтобы получить в собственность
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу подозревается в причастности к крупному мошенничеству на 31,5 млн руб., сообщили РБК в ведомстве. По сведениям 47News, речь идет о подполковнике полиции Денисе Хрупине.

Потерпевший — крупный предприниматель, которому в 2022 году злоумышленники предложили купить земельный уча­сток во Всево­ложском районе Ленинградской области, относящийся к лесному фонду и являющийся федеральной собственностью. Мошенники предложили за 45 млн руб. добиться, чтобы правительство России перевело земельный участок в категорию сельхозуго­дий, а затем помочь бизнесмену получить его в собственность.

Бизнесмену долгое время рассказывали, что процесс лоббирования продвигается, и получали от него части требуемой суммы. Со временем, когда предприниматель заподозрил обман, он уже успел перевести мошенникам 31,5 млн руб.

«В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. В связи с этим данная информация сразу была передана в следственные органы. По материалам оперативной работы управления собственной безопасности ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили в МВД.

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Как пишет 47news, речь идет об участке площадью 9 га, который расположен в районе поселка Лесколово, кадастровая стоимость — 91 млн руб. Помимо 40-летнего подполковника Хрупина фигурантами дела являются 42-летний Константин Ошлаков и 39-летний житель Кировского района Антон Пустовит. По сведениям издания, в квартире подполковника провели обыски сотрудники ФСБ, он задержан. По статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) фигурантам грозит до десяти лет заключения.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Яна Баширова Яна Баширова
Санкт-Петербург МВД мошенничество
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