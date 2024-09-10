Основатель «Царьграда» подтвердил, что женился на детском омбудсмене
Основатель телеканала «Царьград», предприниматель Константин Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене России Марии Львовой-Беловой.
«Да, я женился. Моя избранница, супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов — позади. А теперь произошло рождение новой семьи. Благодарю всех, кто меня поздравил. На этом я бы хотел закончить сообщение о личной жизни», — сказал он в эфире телеканала «Царьград» (цитата по «РИА Новости»).
О свадьбе предпринимателя и чиновницы сообщал телеграм-канал Baza. По его данным, свадьба прошла 8 сентября в элитном подмосковном поселке Довиль. На мероприятии присутствовали более ста человек.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о мероприятии, лишь пожелав счастья Львовой-Беловой.
Малофеев долгие годы был женат на адвокате Ирине Вильтер, в браке у них родились трое детей, супруга подала на развод в 2023-м.
Львова-Белова занимает пост детского омбудсмена с 2021 года. До этого она была сенатором от Пензенской области и представителем от Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным по правам ребенка.С 2003 года она была в браке с Павлом Когельманом, который в 2019-м стал священником.
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