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Умерла заслуженная артистка России Марина Полицеймако

В 86 лет ушла из жизни старейшая актриса Театра на Таганке, вдова Семена Фарады Марина Полицеймако. Она играла там с 1965 года
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Марина Полицеймако (Фото: tagankatheatre / VK)

Заслуженная артистка России, старейшая актриса московского Театра на Таганке Марина Полицеймако скончалась, сообщили РБК в пресс-службе театра. Ей было 86 лет.

«Сегодня ночью ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Марины», — заявил представитель театра.

Полицеймако родилась 10 февраля 1938 года в Ленинграде. Она — дочь актера Ленинградского Большого драматического театра Виталия Полицеймако и актрисы Нового театра Евгении Фиш. Была женой народного артиста России Семена Фарады, он умер в 2009 году. Их сын — артист театра и кино Михаил Полицеймако.

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Артистка окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. С 1965 играла в Театре на Таганке. Среди ее ролей — графиня Хрюмина в спектакле «Горе от ума — Горе уму», Ольга в «Три сестры», Лиза Бричкина в «А зори здесь тихие», Юлия Михайловна в «Доме на набережной», Лизавета в «Преступлении и наказании», Хохлакова в «Братьях Карамазовых» и другие. Также снималась в кино и сериалах — «Московские окна» — «Лучший город земли» (бабушка), «Три полуграции» (мама Вени), «И все-таки я люблю» (мама Леонида Когана) и другие.

В 1988 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, также является почетным деятелем искусств Москвы.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Театр на Таганке актриса театр Фарада смерть
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