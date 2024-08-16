Умерла актриса Тамара Скворцова
Заслуженная артистка Белоруссии, актриса Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.
«14 августа 2024 года на 79-м году жизни перестало биться сердце заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Владимировны Скворцовой», — уточнили в пресс-службе театра.
Скворцова сыграла более 80 ролей на театральной сцене, среди них — Мальвина из «Нестерки», Марсела из «Хама», Варвара Ивановна из «Касатки», Агафью Тихоновну из «Женитьбы» и др. В кино она, в частности, сыграла Бабушку в трагикомедии «Похороните меня за плинтусом».
Как отметили в пресс-службе, Скворцова защищала достоинство коласовского театра на многочисленных международных театральных фестивалях и всегда получала высокую оценку. Актриса была очень популярна в стране у критиков и зрителей.
Прощание с Тамарой Скворцовой состоится 17 августа в Витебске, в ритуальном зале «Тихая обитель». Похоронят актрису на Георгиевском кладбище.
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