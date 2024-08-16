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Умерла актриса Тамара Скворцова

Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет
Тамара Скворцова
Тамара Скворцова (Фото: kolastheatre.by)

Заслуженная артистка Белоруссии, актриса Тамара Скворцова умерла в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

«14 августа 2024 года на 79-м году жизни перестало биться сердце заслуженной артистки Республики Беларусь Тамары Владимировны Скворцовой», — уточнили в пресс-службе театра.

Скворцова сыграла более 80 ролей на театральной сцене, среди них — Мальвина из «Нестерки», Марсела из «Хама», Варвара Ивановна из «Касатки», Агафью Тихоновну из «Женитьбы» и др. В кино она, в частности, сыграла Бабушку в трагикомедии «Похороните меня за плинтусом».

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Как отметили в пресс-службе, Скворцова защищала достоинство коласовского театра на многочисленных международных театральных фестивалях и всегда получала высокую оценку. Актриса была очень популярна в стране у критиков и зрителей.

Прощание с Тамарой Скворцовой состоится 17 августа в Витебске, в ритуальном зале «Тихая обитель». Похоронят актрису на Георгиевском кладбище.

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