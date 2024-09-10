Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за дрона
В Подмосковье перекрыли движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы, сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева. Причиной стал упавший беспилотник.
Хрусталева призвала водителей выбирать пути объезда.
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