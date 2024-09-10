Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера

Джонсу было 93 года. Он скончался 9 сентября у себя дома. В 2011 году актер получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера из «Звездных войн», сообщает AP. Ему было 93 года.

По словам агента актера Барри Макферсона, Джонс скончался в понедельник утром, 9 сентября, у себя дома.

Он снимался в таких фильмах, как «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» Стэнли Кубрика, «Конан-варвар», «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи, «Поле его мечты» с Кевином Костнером, «Охота за «Красным Октябрем», «Игры патриотов», « Прямая и явная угроза» (в двух последних — вместе с Харрисоном Фордом).

Наибольшую известность Джеймс Эрл Джонс получил, озвучив Дарта Вейдера в «Звездных войнах». Он также озвучивал Муфасу в «Короле Льве».

В 2011 году актер был удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Он также был обладателем «Золотого глобуса» и дважды премии «Эмми».