Умер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера
Умер актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивший Дарта Вейдера из «Звездных войн», сообщает AP. Ему было 93 года.
По словам агента актера Барри Макферсона, Джонс скончался в понедельник утром, 9 сентября, у себя дома.
Он снимался в таких фильмах, как «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» Стэнли Кубрика, «Конан-варвар», «Поездка в Америку» с Эдди Мерфи, «Поле его мечты» с Кевином Костнером, «Охота за «Красным Октябрем», «Игры патриотов», « Прямая и явная угроза» (в двух последних — вместе с Харрисоном Фордом).
Наибольшую известность Джеймс Эрл Джонс получил, озвучив Дарта Вейдера в «Звездных войнах». Он также озвучивал Муфасу в «Короле Льве».
В 2011 году актер был удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Он также был обладателем «Золотого глобуса» и дважды премии «Эмми».
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