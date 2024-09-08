Умер автор текста саундтрека к «Титанику»

Автор текста песни My Heart Will Go On — главной темы фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» — Уилл Дженнингс умер в возрасте 80 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Он скончался в своем доме в Тайлере, штат Техас, после нескольких лет болезни. Дженнингс работал в том числе с Уитни Хьюстон, Мэрайей Кэри, Джимми Баффетом и Родни Кроуэллом.

My Heart Will Go On — саундтрек к фильму «Титаник», вышедшему на экраны в 1997 году. В центре его сюжета — гибель британского лайнера, который затонул после столкновения с айсбергом.

Песню исполнила канадская певица Селин Дион. Композиция получила «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню и четыре премии «Грэмми». Альбом Let's Talk About Love, в трек-лист которого вошла песня, был продан тиражом 31 млн копий по всему миру.