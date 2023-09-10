В Вологодской области частный вертолет упал в озеро

Один человек погиб, утверждают 112 и Mash, еще двое пострадали. Транспортное управление СК возбудило уголовное дело

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На севере Вологодской области частный самолет Robinsson упал в озеро Воже, которое расположено у границы с Архангельской областью, сообщили РБК в региональном управлении МЧС. На борту находились три человека, двое из них выбрались, у них переломы, поиски еще одного продолжаются, заявили в ведомстве.

«Летел вертолет низко, до 2 м над водой, предположительно, зацепился за воду или провода, пока причины падения устанавливаются. Вертолет частный, полет не был зарегистрирован», — уточнили в МЧС.

Телеграм-канал 112 утверждает, что один из находившихся на борту погиб. Mash указывает, что, по предварительным данным, он утонул.

По данным 112, среди пострадавших есть бывший депутат и предприниматель — 52-летний Сергей Щелок. На сайте Коношского муниципального района Архангельской области (Щелок — депутат муниципального совета пятого созыва) он упоминается как пилот и ветеран Военно-воздушных сил.

Западное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека; предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет).

При этом управление указывает, что один из летевших в вертолете числится пропавшим без вести.