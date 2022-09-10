«Коммерсантъ» узнал о хищении продуктов в дивизии им. Дзержинского

По версии следствия, трое прапорщиков, ответственных за готовку пищи для солдат, недокладывали продукты в котел, а затем перепродавали «излишки». Ущерб от их деятельности превысил 0,5 млн руб.

Реутовский гарнизонный военный суд признал виновными в особо крупной растрате трех прапорщиков, служивших в одной из элитных дивизий Росгвардии в Подмосковье, из-за хищения более 1,5 т продуктов из солдатской столовой, сообщил «Коммерсантъ».

Всего за три летних месяца было похищено 1727 кг продуктов на сумму 568,6 тыс. руб.

По данным газеты, речь идет об отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, Краснознаменной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского Росгвардии, которая находится в Балашихе Московской области. Как установили следователи, прапорщики Илья Бирюков, Сергей Леонов и Владимир Деревянко служили в 4-м полку по контрактам в должностях поваров-инструкторов солдатской столовой.

В их обязанности входило руководство работой поваров, которые набирались из числа солдат-срочников, а также солдат, заступивших в наряд по кухне, в ночное время. Прапорщики получали продукты со склада, а также определяли, сколько продуктов закладывать в котел и как их готовить.

Однако, по версии следствия, трое военных пользовались своим положением и формировали излишки продуктов, недокладывая их в котел, а также с помощью «повторного использования мясной продукции, оставшейся от приемов пищи». Как выяснили следователи, в питание для военных не попадала примерно треть от положенного объема продуктов.

Образовавшиеся таким образом «излишки» хранили в мусорном контейнере на территории столовой и раз в два-три дня вывозили за территорию дивизии для перепродажи. Для этого военные использовали мусоровоз, либо служебный автомобиль с надписью «Полиция», пишет «Коммерсантъ». Так как это происходило ночью, военные могли скрывать свои действия.

Читайте на РБК Pro Pro 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба 6 эффективных упражнений, чтобы оставаться в форме без фитнес-клуба Инструкции Pro Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Почему умственная работа выматывает и что с этим делать Исследования Pro Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Почему США проигрывают гонку цифровых валют Китаю и Турции Статьи Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис «Конец изобилия». Что будет с экономикой Европы и возможен ли кризис Статьи Pro На Wildberries и Ozon пришли 100 тысяч продавцов: что происходит в e-comm На Wildberries и Ozon пришли 100 тысяч продавцов: что происходит в e-comm Прогнозы Pro Три долгосрочных HR-тренда и шесть вызовов для лидера Три долгосрочных HR-тренда и шесть вызовов для лидера Статьи Pro Злые и жадные: что с людьми делает недосып Злые и жадные: что с людьми делает недосып Исследования

Продавали продукты на расположенном рядом с дивизией рынке «Владимирский тракт» оптом за полцены, уточняет газета. Как правило, на продажу шли дорогостоящие мясные и молочные продукты, в том числе мясные блоки говядины, говяжье сердце, масло сливочное высшего сорта в «монолитах», треска мурманская, тушки цыплят бройлеров.

Согласно судебным документам, прапорщики полностью признали свою вину, раскаялись, оказали помощь следствию, дали показания на соучастников преступления и частично погасили ущерб. В итоге они получили от двух до четырех лет колонии с отсрочкой исполнения наказания, а также штрафы в размере от 250 до 400 тыс. руб.

Следствие полагает, что руководство хищениями осуществлял начальник полковой солдатской столовой, также в схеме участвовал начальник продуктового склада. По данным источников «Коммерсанта», они не признали вину, поэтому суд над ними будет проходить в общем порядке и cостоится позже, уточняют они.

В Федеральной службе войск национальной гвардии газете не предоставили комментарий.