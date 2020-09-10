Путин наградил президента РАН и профессора Дарвина

Всего в списке награжденных орденами, медалями и почетными званиями упоминается более 80 человек, среди них ученые, педагоги и сотрудники сельхозпредприятий

Александр Сергеев (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Сергеев награжден за «большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность». Орденами и медалями за вклад в развитие науки награждены и ряд других ученых.

В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены декан факультета РУДН Леонид Воскресенский, профессор Сургутского университета Владимир Дарвин, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ Наталия Тарасова, профессор Амурского госуниверситета Сергей Филонов.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден Сергей Франк, председатель совета директоров АО «Современный коммерческий флот».