Путин наградил президента РАН и профессора Дарвина

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 12:40
Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 17:56 В партии Титова предложили реформировать ЕГЭ Общество, 17:55 В сети рассекретили технические характеристики нового Hyundai Tucson Авто, 17:52 Призеру чемпионата Британии по плаванию разрешили выступать за Россию Спорт, 17:49 Вице-мэр сообщила о состоянии после вакцинации от коронавируса Политика, 17:46 Подкасты в России все популярнее: каковы перспективы для рекламодателей Pro, 17:46 Два члена координационного совета решили «ярко» вернуться в Белоруссию Политика, 17:38 Трамп посоветовал не недооценивать Ким Чен Ына Политика, 17:35 ЕС еще на полгода продлил санкции против России Политика, 17:34 Путин наградил президента РАН и профессора Дарвина Общество, 17:31 Футбольная «Балтика» объяснила удаление поста с клиникой Навального Спорт, 17:31 Андрей Галиев: «Дети попадают в мотивационный овраг» Экономика образования, 17:30  Глава правительства Грузии заявил о второй волне эпидемии в стране Общество, 17:28 В квалификационной комиссии заявили о нарушении Пашаевым кодекса этики Общество, 17:27
Общество ,  
0 

Путин наградил президента РАН и профессора Дарвина

Всего в списке награжденных орденами, медалями и почетными званиями упоминается более 80 человек, среди них ученые, педагоги и сотрудники сельхозпредприятий
Александр Сергеев
Александр Сергеев (Фото: Татьяна Макеева / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

Сергеев награжден за «большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность». Орденами и медалями за вклад в развитие науки награждены и ряд других ученых.

В частности, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены декан факультета РУДН Леонид Воскресенский, профессор Сургутского университета Владимир Дарвин, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ Наталия Тарасова, профессор Амурского госуниверситета Сергей Филонов.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден Сергей Франк, председатель совета директоров АО «Современный коммерческий флот».

Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Политика
Артемий Лебедев

Среди присвоенных наград — орден Почета, орден Александра Невского, орден Дружбы, медаль «За труды по сельскому хозяйству»; почетные звания «Заслуженный метеоролог», «Заслуженный работник сельского хозяйства», «Народный учитель», «Заслуженный учитель».

29 августа Кремль опубликовал указ президента о награждении большого количества россиян, среди которых был дизайнер, генеральный менеджер одноименной дизайн-студии Артемий Лебедев. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В указе говорилось, что Лебедев получил награду «за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Всего за развитие интернета награды тогда получили восемь человек, среди которых была гендиректор компании InfoWatch Наталья Касперская.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция
Автор: Владислав Гордеев
Теги: Владимир Путин, награждение, указ
Материалы по теме
Путин наградил Артемия Лебедева и Наталью Касперскую
Политика
Путин наградил медалями Ушакова 17 американцев
Общество
Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter