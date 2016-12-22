Безопасность в день выборов в Москве обеспечивали 28,4 тыс. силовиков

Для охраны общественного порядка в день выборов в Москве, когда в столице также отмечался день города, были задействованы 28,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов, рассказал РБК источник в центральном аппарате полиции, информацию подтвердил другой источник в МВД.

«Для обеспечения общественного порядка и безопасности был задействован наряд численностью 28,4 тыс. человек: полиции — 13,9 тыс. человек, бойцов Росгвардии — 6,8 тыс. человек, частных охранных организаций — 2,4 тыс. человек, народной дружины — 5,2 тыс. человек», — рассказал источник в полиции.

В воскресенье, 9 сентября, в городе прошло несколько мероприятий с большим количеством участников. По оценке собеседника, «праздничную программу на Тверской, Моховой улице и на Манежной площади посетили 1 млн человек, на ВДНХ — 65 тыс. человек, в ЦПКиО им. Горького — 80 тыс. человек, праздничная программа на Поклонной горе — 21 тыс. человек, мероприятия на территории парков и скверов в различных районах города посетили около 1 млн человек». Всего мероприятия по случаю празднования дня города посетили около 4,5 млн человек, добавил он.

В полиции также отметили, что «на Пушкинской площади группой граждан осуществлена попытка проведения несогласованной с органами исполнительной власти акции». На площади собрались около 2 тыс. человек, из них 350 журналистов, добавил он. «Собравшиеся выкрикивали лозунги, направленные против пенсионной реформы», — добавил источник. «За нарушения общественного порядка в отдел полиции были доставлены 18 человек: из них 16 человек за нарушение порядка организации проведения митинга, два человека за неповиновение сотруднику полиции», — рассказал источник в полиции. По его словам, в отношении двух задержанных принято решение о передаче материалов в ГСУ СК России по Москве для рассмотрения вопроса о возбуждении дела по ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).