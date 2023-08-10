branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 106,89 (+1,45) Инвестиции, 09 авг, 19:08 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 97,4 (+1,32) Инвестиции, 09 авг, 19:08
Собравшегося на СВО главу района в Ростовской области арестовали Политика, 15:00
Власти Купянского района объявили эвакуацию 37 населенных пунктов Политика, 14:52
Украина назвала Bacardi «спонсором войны» Политика, 14:51
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Московская биржа запустила инвестиционный рейтинг для частных инвесторов Инвестиции, 14:42
Польские войска потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией Политика, 14:41
У экс-главы управы в Москве украли $68 тыс. и часы за $50 тыс. Политика, 14:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Акции ВТБ выросли после слов Путина о передаче ОСК в управление банка Инвестиции, 14:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:39
Президент Абхазии попал в больницу в Москве Общество, 14:38
Гладков сообщил о сбитом БПЛА и обстреле поселка Горьковский Политика, 14:37
Умер испытатель космического мотоцикла и скафандра «Орлан» Общество, 14:32
Москвичи стали чаще одновременно сдавать и снимать жилье Недвижимость, 14:32
СПБ Биржа разъяснила порядок уплаты налогов по акциям США Инвестиции, 14:30
Общество ,  
0 

Умер испытатель космического мотоцикла и скафандра «Орлан»

Герой Советского Союза космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет
Александр Викторенко совершил четыре полета к орбитальной станции «Мир». В открытом космосе он испытал так называемый космический мотоцикл и скафандр «Орлан ДМА»
Александр Викторенко
Александр Викторенко (Фото: РИА Новости)

Космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет, сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Викторенко родился в 1947 году в селе Ольгинка Северо-Казахстанской области. В 1969 году он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище (ныне не существует), был старшим летчиком авиационного полка Балтийского флота, а позднее командиром корабля. Освоил самолеты Ил-28Р и Ту-22Р. В отряд космонавтов Викторенко зачислили в 1978 году, в 1982-м он получил квалификацию космонавта-испытателя и стал готовиться к космическим полетам.

Первый полет Викторенко совершил в 1987 году: на корабле «Союз ТМ-3» он отправился к орбитальному комплексу «Мир» как командир первой экспедиции. Вместе с ним в миссии участвовали единственный сирийский космонавт Мухаммед Фарис и бортинженер Александр Александров. За эту экспедицию Викторенко получил звание Героя Советского Союза.

После этого он летал на станцию еще трижды. Во время второго полета к комплексу «Мир» в 1990 году вместе с космонавтом Александром Серебровым Викторенко пять раз выходил в космос, где испытывал новый скафандр «Орлан ДМА» и автономное средство передвижение космонавта (СПК, «космический мотоцикл»).

Фото: АО «ВДНХ»
Фото: АО «ВДНХ»

СПК состоит из ранца с запасом сжатого газа и механизмами управления, сопл бокового смещения и подлокотников с джойстиками управления. Скорость «космического мотоцикла» — до 30 м/с, время работы в автономном режиме — до шести часов. Викторенко во время испытания удалился от станции «Мир» на 45 м, для безопасности использовалась страховочная лебедка.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Шут или мудрец: как создать яркий характер бренда
Чему научиться у «Волка с Уолл-стрит»: откровения лучшего продавца в мире
Как выходца из СССР заставили заплатить $4,7 млрд за махинации в США

В общей сложности полеты Викторенко продолжались более 489 суток. В 1997 году он был уволен из отряда космонавтов по возрасту.

Авторы
Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Юлия Волкова Юлия Волкова
МКС космонавт космос
Материалы по теме
Путин присвоил Героя России космонавту-рекордсмену
Общество
«Роскосмос» открыл новый набор в отряд космонавтов
Технологии и медиа
Российский космонавт Борисов официально вошел в экипаж миссии Crew-7
Технологии и медиа