Умер испытатель космического мотоцикла и скафандра «Орлан»

Александр Викторенко совершил четыре полета к орбитальной станции «Мир». В открытом космосе он испытал так называемый космический мотоцикл и скафандр «Орлан ДМА»

Александр Викторенко (Фото: РИА Новости)

Космонавт Александр Викторенко умер в возрасте 76 лет, сообщили РБК в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Викторенко родился в 1947 году в селе Ольгинка Северо-Казахстанской области. В 1969 году он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище (ныне не существует), был старшим летчиком авиационного полка Балтийского флота, а позднее командиром корабля. Освоил самолеты Ил-28Р и Ту-22Р. В отряд космонавтов Викторенко зачислили в 1978 году, в 1982-м он получил квалификацию космонавта-испытателя и стал готовиться к космическим полетам.

Первый полет Викторенко совершил в 1987 году: на корабле «Союз ТМ-3» он отправился к орбитальному комплексу «Мир» как командир первой экспедиции. Вместе с ним в миссии участвовали единственный сирийский космонавт Мухаммед Фарис и бортинженер Александр Александров. За эту экспедицию Викторенко получил звание Героя Советского Союза.

После этого он летал на станцию еще трижды. Во время второго полета к комплексу «Мир» в 1990 году вместе с космонавтом Александром Серебровым Викторенко пять раз выходил в космос, где испытывал новый скафандр «Орлан ДМА» и автономное средство передвижение космонавта (СПК, «космический мотоцикл»).

Фото: АО «ВДНХ»

СПК состоит из ранца с запасом сжатого газа и механизмами управления, сопл бокового смещения и подлокотников с джойстиками управления. Скорость «космического мотоцикла» — до 30 м/с, время работы в автономном режиме — до шести часов. Викторенко во время испытания удалился от станции «Мир» на 45 м, для безопасности использовалась страховочная лебедка.

В общей сложности полеты Викторенко продолжались более 489 суток. В 1997 году он был уволен из отряда космонавтов по возрасту.