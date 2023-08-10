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В Домодедово произошел крупный пожар

В Домодедово загорелся автосервис на площади 1000 кв. м
Пожар произошел в автосервисе, расположенном в селе Константиново, огнем охвачено 1000 кв. м

В подмосковном Домодедово загорелся автосервис, огнем охвачено 1000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в автосервисе, расположенном на Объездном шоссе в селе Константиново городского округа Домодедово.

Причины не называются. 

Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о взрыве и пожаре. «Мослента» пишет, что, предположительно, в автосервисе взорвался баллон.

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Елена Чернышова
Домодедово пожары автосервис
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