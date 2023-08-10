В Домодедово произошел крупный пожар

В Домодедово загорелся автосервис на площади 1000 кв. м

Пожар произошел в автосервисе, расположенном в селе Константиново, огнем охвачено 1000 кв. м

В подмосковном Домодедово загорелся автосервис, огнем охвачено 1000 кв. м, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в автосервисе, расположенном на Объездном шоссе в селе Константиново городского округа Домодедово.

Причины не называются.

Очевидцы в соцсети «ВКонтакте» рассказали о взрыве и пожаре. «Мослента» пишет, что, предположительно, в автосервисе взорвался баллон.