Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ Наталью Починок

Врио ректора пояснил, что Починок отстранили на время внеплановой проверки Минобрнауки после жалоб студентов на обучение и проживание. У министерства возникли вопросы и к декларации ректора

Наталья Починок (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министерство науки и высшего образования временно отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета Наталью Починок, об этом говорится в приказе по РГСУ, подписанным временно исполняющим обязанности ректора Андреем Хамровым. Копия документа есть у РБК, его подлинность подтвердил в разговоре с РБК Хамров. Первыми на отстранение Починок обратили внимание журналисты издания DOXA.

Починок временно отстранена от должности ректора РГСУ на период с 30 июля по 6 сентября, говорится в документе. Основанием для отстранения в приказе указаны статьи: отстранение от работы (Трудовой кодекс России), предоставление сведений о доходах (ч. 7 ст.8 ФЗ «О противодействии коррупции»), а также приказ Минобрнауки о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в организация Минобрнауки (пункт 16 приказа).

Врио ректора университета Андрей Хамров пояснил, что в университете проходила внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.»

«Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она (Починок — РБК) отстранена от должности. Были выявлены [Минобрнауки — РБК] недостатки в ее декларации о доходах, но проверка идет, возможно, там все нормально. Мы ждем заключения», — рассказал он.

Хамров добавил, что решение о восстановлении в должности Починок, либо о ее окончательном отстранении от должности ректора будет принимать министр высшего образования и науки Валерий Фальков.