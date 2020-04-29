В РГСУ отвергли обвинения в преднамеренном отчислении 200 студентов

В РГСУ отреагировали на публикацию о намеренном отчислении студентов, чтобы освободить общежитие. В вузе утверждают, что в общежитии проживали всего десять человек из всех, кто был отчислен в апреле 2020 года

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Администрация Российского государственного социального университета (РГСУ) отвергла обвинения в преднамеренном отчислении из учебного заведения как минимум 200 из 1 568 обучающихся там студентов. Об этом говорится в сообщении РГСУ, поступившем в РБК.

Студенческий журнал DOXA опубликовал материал, в котором говорилось, что за неделю, с 15 по 23 апреля, из РГСУ отчислили как минимум 200 студентов. Официальная причина — академические задолженности, но сами студенты в публикации утверждают, что таким образом администрация вуза пытается во время пандемии спешно освободить от учащихся общежития, чтобы сделать там ремонт. Один из студентов РГСУ на условиях анонимности сказал РБК, что подтверждает информацию о массовых отчислениях. «Они идут из-за карантина, в РГСУ ужесточили меры, и если их кто-то нарушает и конфликтует, то их отчисляют», — сообщил РБК студент РГСУ. Виктория, еще один студент РГСУ, сказала РБК, что впервые слышит об отчислениях.

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В сообщении РГСУ говорится, что из всех отчисленных только десять человек проживали в общежитии. «В общем по результатам прошедшей зимней и предыдущих сессий отчислено 414 человек с академическими задолженностями. Это студенты, которые не сдали зачеты и экзамены с третьей попытки. Из них в студенческих общежитиях проживали 17 человек. Конкретно с 15 по 23 апреля за неуспешную третью попытку сдачи дисциплин из РГСУ было отчислено 239 студентов. Только десять из них проживали в общежитиях», — сообщили в вузе.

Ситуацию, при которой конкретному студенту не сообщили о сроках пересдачи, в РГСУ назвали «практически невозможной», «поскольку информация о пересдаче размещается одновременно во всех личных кабинетах студентов-задолжников».