В Башкирии депутата арестовали по обвинению в убийстве на лесопилке

Фото: Олег Яковлев / РБК

В башкирском городе Мелеуз 29-летний мужчина до смерти забил своего знакомого, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии СК, инцидент произошел в ночь на 5 августа. Обвиняемый в своей мастерской распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевшим, говорят СК.

«Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК). Сам обвиняемый свою вину не признает, говорят в СК.