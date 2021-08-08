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В Башкирии депутата арестовали по обвинению в убийстве на лесопилке

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В башкирском городе Мелеуз 29-летний мужчина до смерти забил своего знакомого, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии СК, инцидент произошел в ночь на 5 августа. Обвиняемый в своей мастерской распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевшим, говорят СК.

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«Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался», — говорится в сообщении.

Подозреваемому предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК). Сам обвиняемый свою вину не признает, говорят в СК.

Там отмечают, что следователи и полицейские собрали доказательства причастности обвиняемого к убийству. С ним уже провели следственные действия, мужчина заключен под стражу. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают свидетелей, назначили судебные экспертизы.

Telegram-канал «112» и агентство «Башинформ» со ссылкой на источники указывают, что обвиняемый по делу — депутат местного городского совета Александр Котелевский. Эту же фамилию называет и источник ТАСС в правоохранительных органах.

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По данным «112», Котелевский работал в ночную смену на деревообрабатывающем предприятии. Он выпивал с подчиненным — Ильфатом Тутхнеевым. Между ними произошел конфликт, в котором последний получил смертельные травмы.

«Башинформ» указывает, что погибший работал на лесопилке над заказом депутата и изготавливал вещи из дерева и натуральной кожи. При этом приехавшая на место полиция обнаружила обвиняемого спящим недалеко от тела жертвы, говорит собеседник агентства.

Telegram-канал «Силовики» указывает, что речь идет о депутате от КПРФ. В партии случившееся пока прокомментировать не могут, передает агентство Ura.ru. «Будем смотреть, будем разбираться. Надо выяснить, «утка» или не «утка».», — сказал в комментарии зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин.

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