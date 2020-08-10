Альфа-банк ответил на жалобы пользователей о сбоях мобильного приложения

В пресс-службе банка подтвердили РБК информацию о неполадках в работе мобильного приложения. Они были связаны с обновлением программного обеспечения. Как сообщили в Альфа-банке, проблемы уже устранены и все операции доступны

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Клиенты Альфа-банка «некоторое время не могли просматривать историю операций в мобильном приложении», говорится в сообщении Альфа-банка, поступившем в РБК.

«Это было связано техническими работами по обновлению программного обеспечения. В данный момент работы завершены, все операции доступны», — сообщили РБК в Альфа-банке.

Ранее о том, что в работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой, сообщалось на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, также жалобы пользователей появились и в Twitter.

Половина пожаловавшихся пользователей (52%) сообщили Downdetector о том, что не могут совершить платеж со счета. Еще 32% не удалось войти в систему, а 16% заявили о сбое в работе всех сервисов.