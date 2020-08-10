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Альфа-банк ответил на жалобы пользователей о сбоях мобильного приложения

В пресс-службе банка подтвердили РБК информацию о неполадках в работе мобильного приложения. Они были связаны с обновлением программного обеспечения. Как сообщили в Альфа-банке, проблемы уже устранены и все операции доступны
Альфа-банк RU000A100998 Купить
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Клиенты Альфа-банка «некоторое время не могли просматривать историю операций в мобильном приложении», говорится в сообщении Альфа-банка, поступившем в РБК.

«Это было связано техническими работами по обновлению программного обеспечения. В данный момент работы завершены, все операции доступны», — сообщили РБК в Альфа-банке.

Ранее о том, что в работе мобильного приложения Альфа-банка произошел сбой, сообщалось на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, также жалобы пользователей появились и в Twitter.

Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в своих онлайн-системах
Финансы
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Половина пожаловавшихся пользователей (52%) сообщили Downdetector о том, что не могут совершить платеж со счета. Еще 32% не удалось войти в систему, а 16% заявили о сбое в работе всех сервисов.

Согласно данным карты сбоев, больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани и Нижнего Новгорода.

Пользователи в Twitter указали, что перестало работать мобильное приложение (1), в частности история переводов (2, 3).

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Авторы: Виктория Полякова, Павел Казарновский
Теги: Альфа-банк, технический сбой
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В работе мобильного банка ВТБ произошел сбой
Финансы
Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
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