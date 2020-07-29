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Финансы ,  
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Альфа-банк опроверг сообщения об уязвимостях в своих онлайн-системах

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Альфа-банк опровергает сообщения об уязвимостях в онлайн-сервисах банка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

«Эта информация не соответствует действительности. Уязвимостей в онлайн-сервисах банка нет», — отметили в пресс-службе.

28 июля Telegram-канал Readovka сообщил, что Центробанк проводит проверку в отношении Альфа-банка после утечки клиентских данных. Во время время этой проверки ЦБ обнаружил уязвимость на одном из онлайн-сервисов кредитной организации, говорилось в сообщении.

По информации канала, проверка началась после сообщений об утечке данных в Альфа-банке. Readovka передает, что хакеры собирали данные клиентов Альфа-банка с декабря 2019 года по январь 2020 года, а в феврале эти данные попали в сеть. Из-за этого в марте Альфа-Банк заблокировал дебетовые карты клиентов.

Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

24 июля Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов. В банке отметили, что речь идет о данных нескольких десятков клиентов, при этом часть уже не является актуальной. В кредитной организации заверили, что деньги клиентов находятся в безопасности, так как утекшие данные не позволяют получить доступ к счетам.

Теги: Альфа-банк, новости, утечка данных
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