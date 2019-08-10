На Кипре задержали разыскиваемого в России приморского бизнесмена

По версии следствия, Польченко намеренно обанкротил свои предприятия, после получения многомиллиардных кредитов. После появления претензий от банков бизнесмен покинул Россию, теперь его задержали на Кипре

Игорь Польченко (Фото: Администрация Приморского края)

Приморский бизнесмен Игорь Польченко был задержан правоохранителями на Кипре, он был объявлен в международный розыск после того, как в России его обвинили в махинациях с кредитами ряда крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Общая сумма задолженности бизнесмена перед кредитными организациями составляет более 7 млрд руб., уточняет издание. Задержание, по словам собеседников газеты прошло 7 августа. Согласно международным нормам, теперь прокуратура Кипра должна обратиться в суд с ходатайствоом об экрадиционном аресте Польченко и запросить у России материалы для экстрадиции. Источник газеты в российских силовых стркутурах утверждает, что решение вопроса о выдаче бизнесмена займет от четырех до шести месяцев.

По неподтвержденной информации, на Кипр Польченко приехал вместе с супругой Ириной после того, как в России к нему появились претензии у банков. Его супруга предположительно является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, которой принадлежит оздоровительный комплекс в Лимасоле, пишет «Коммерсантъ».

Польченко был президентом группы компаний «Транзит-ДВ» и, по данным «Коммерсанта», бенефициаром либо совладельцем ряда связанных с этой группой предприятий в Приморье. Основным активом был независимый терминал «Востокбункер», выручка которого за 2018 год составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 91 млн руб.

При этом группа «Транзит-ДВ» задолжала банкам более 7 млрд руб., больше всего — Сбербанку и ВТБ. В 2015 году представители группы получили в Сбербанке кредит на более чем 3,5 млрд руб., однако платежи по нему перестали выплачиваться уже через год, а большая часть компаний Польченко оказалась в процедуре банкротства. В результате банк обратился к правоохранителям и региональное ГУ МВД возбудило против Польченко уголовные дела по статьям о преднамеренном банкротстве (ст.196 УК) и незаконном получении кредита (ст.176 УК). Заявитель считает, что структуры бизнесмена исказили финансовые показатели, когда подавали документы на получение кредитов.