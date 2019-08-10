Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

За пять лет количество проданных упаковок лекарств против импотенции выросло в 1,6 раза. В таблетках рынок вырос почти в три раза. Эксперты полагают, что причина — в упавших ценах. Рынок аналогичных БАДов, наоборот, просел

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Продажи лекарств растут

В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было продано в аналогичный период в 2015 году. Тогда в аптеках россияне приобрели 2,8 млн упаковок таких лекарств.

Если пересчитать упаковки в таблетки, то рост рынка будет еще более очевидным. Так, в 2015 году в этих 2,8 млн упаковок было 12 млн таблеток, а в 2019 году в 4,5 млн упаковок насчитывалось уже 34,3 млн таблеток. Это почти в три раза больше.

Средняя цена упаковки таких препаратов за пять лет стала значительно ниже за счет выхода на рынок большого количества аналогов известных лекарств, таких как «Виагра», пояснил РБК генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк причину возросшей популярности препаратов от импотенции у россиян. Так, в государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько десятков препаратов с действующим веществом «Виагры» — силденафилом. Поскольку цена стала доступнее, население стало охотнее покупать такие средства, резюмировал он.