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Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
За пять лет количество проданных упаковок лекарств против импотенции выросло в 1,6 раза. В таблетках рынок вырос почти в три раза. Эксперты полагают, что причина — в упавших ценах. Рынок аналогичных БАДов, наоборот, просел
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Продажи лекарств растут

В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК. Это в 1,6 раза больше, чем было продано в аналогичный период в 2015 году. Тогда в аптеках россияне приобрели 2,8 млн упаковок таких лекарств.

Если пересчитать упаковки в таблетки, то рост рынка будет еще более очевидным. Так, в 2015 году в этих 2,8 млн упаковок было 12 млн таблеток, а в 2019 году в 4,5 млн упаковок насчитывалось уже 34,3 млн таблеток. Это почти в три раза больше.

Средняя цена упаковки таких препаратов за пять лет стала значительно ниже за счет выхода на рынок большого количества аналогов известных лекарств, таких как «Виагра», пояснил РБК генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк причину возросшей популярности препаратов от импотенции у россиян. Так, в государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано несколько десятков препаратов с действующим веществом «Виагры» — силденафилом. Поскольку цена стала доступнее, население стало охотнее покупать такие средства, резюмировал он.

В денежном выражении рост не такой заметный. Так, в 2015 году за эти 2,8 млн упаковок потребители заплатили 3,7 млрд руб., а в 2019-м — примерно в 1,3 раза больше, 4,7 млрд руб.

Самые популярные на рынке лекарства — до сих пор оригинальные «Сиалис» от Eli Lilly и «Виагра» от Pfizer. Их продажи составили соответственно 1,4 млрд руб. и 1,3 млрд руб.

Продажи БАДов падают

Обратная ситуация с продажами биологически активных добавок против импотенции. Их продажи по сравнению с 2015 годом упали почти в три раза и в рублях, и в упаковках. Так, в первой половине 2015 года россияне купили 3 млн упаковок БАДов для поддержания мужского здоровья за 2,6 млрд руб., а в 2019-м — 1,2 млн за 835 млн.

Продажи БАДов стали снижаться по двум причинам, полагает Шуляк. Во-первых, в 2015–2016 годах в СМИ появились сообщения о том, что в растительные БАДы подмешивают тот же силденафил, который является основным компонентом «Виагры». Во-вторых, сыграло роль снижение цен на лекарства для эректильной дисфункции — они переманили на себя поток, резюмировал он.

Бизнес
За последние пять лет продажи антидепрессантов в России выросли вдвое

Лидеры продаж среди БАДов — «Вука Вука» от Stada и «Эффекс» от российского производителя «Эвалар». На два этих продукта приходится больше трети всего рынка таких БАДов — 295,2 млн руб.

В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов. Объем рынка по итогам 2018 года составил 4 млрд против 2,1 млрд руб. В натуральном выражении продажи увеличились на 32%, до 7,67 млн упаковок. За прошедший год рост составил 14,5% в рублях и 3,4% в упаковках. Лидерами продаж в 2018 году в рублевом выражении стали препараты «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт», а в натуральном — «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер».

Автор: Полина Звездина
Теги: Аналитики, мужчина, лекарства
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