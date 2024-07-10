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Сестра похитившего при реставрации Кремля 70 млн руб. получила 4,5 года

Сестра похитившего при реставрации Кремля 70 млн руб. получила 4,5 года колонии
Оксана и Иван Орынчук руководили компанией, которая должна была провести реставрацию в Кремле, однако не выполнила контракты, при этом было похищено 70 млн руб. Женщину приговорили к 4,5 годам колонии, ее брата — к 4 годам
Оксана Орынчук
Оксана Орынчук (Фото: Антон Новодерёжкин / «Коммерсантъ»)

Тверской суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии Оксану Орынчук — сестру ранее осужденного по делу о хищении 70 млн руб. при реставрации Московского Кремля экс-владельца строительной фирмы «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Мигунову. Карточка дела есть в картотеке суда без текста приговора.

Орынчук признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). В середине июня по той же статье был осужден и Иван Орынчук, он получил четыре года колонии. Обоим зачли срок пребывания в СИЗО с ноября 2022-го из расчета день в изоляторе за полтора дня в колонии.

Согласно тексту приговора Ивана Орынчука, он владел 51% акций «Петербургского ренессанса», еще 49% были у его жены. В 2017-м компания заключила договор с Управлением капитального строительства Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (УКС СИТО ФСО) России на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах Московского Кремля (в частности, Тайницкой, Боровицкой, Царской и других башен). Работы должны были быть завершены к 15 декабря 2018 года.

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В начале 2018-го у «Петербургского Ренессанса» ухудшилось финансовое положение и компании не хватало денег для завершения работ по контракту в срок. К этому моменту у Орынчука сложились «доверительные отношения» с некоторыми сотрудниками управления ФСО. Глава компании «решил получить материальную выгоду, для чего путем злоупотребления доверием должностных лиц» управления заключил контракт на реставрацию других объектов Кремля, чтобы похитить бюджетные средства, выплаченные авансом, не собираясь исполнять контракт. При этом сотрудники УКС были введены в заблуждение относительно финансового положения «Петербургского ренессанса». В 2019-м этот контракт был разорван ФСО в одностороннем порядке, так как работы не были выполнены.

Как пишет ТАСС, Оксана Орынчук была гендиректором «Петербургского ренессанса», и она, как следует из материалов дела, подписала второй контракт с ФСО и иные финансовые документы. В приговоре Орынчуку говорится, что его сестра была посвящена в преступный умысел брата.

Орынчук частично признал вину, заключил досудебное соглашение и погасил часть ущерба. Его сестра вину не признала, заявив, что она была номинальным руководителем предприятия и выполняла все распоряжения его владельца.

Анна Мигунова отказалась от комментария. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Тверского суда.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мошенничество Кремль хищение
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