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Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора «Би-би-си»

Подозреваемого в убийстве жены и дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта обнаружили на севере Лондона. По данным The Sun, задержанный ранее встречался с одной из дочерей Ханта
Фото: PA Images / Reuters
Фото: PA Images / Reuters

На севере Лондона задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта. The Sun сообщает, что предполагаемого убийцу обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл. 

Подозреваемый ранен, но, как сообщает полиция, при задержании оружие не применялось, передает Sky News. Клиффорду оказывают медицинскую помощь. 

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Фото:Александр Патрин / ТАСС

Нападение на семью Ханта в его доме в Лондоне произошло минувшей ночью. Их расстреляли из арбалета. В результате серьезных ранений скончалась 61-летняя жена журналиста – Кэрол, и двое их дочерей – Луиза и Ханна.

Полиция заподозрила в убийстве 26-летнего Кайла Клиффорда, следствие полагает, что он был знаком с жертвами. The Sun опубликовал совместную фотографию Клиффорда и Луизы Хант, и сообщил, что они ранее встречались. По данным издания, подозреваемый ранее служил в британских вооруженных силах и незадолго до убийство уволился. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
убийство задержание Лондон Би-би-си Великобритания
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