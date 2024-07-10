Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора «Би-би-си»
На севере Лондона задержали 26-летнего Кайла Клиффорда, подозреваемого в убийстве жены и двух дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта. The Sun сообщает, что предполагаемого убийцу обнаружили на кладбище Лавендер-Хилл.
Подозреваемый ранен, но, как сообщает полиция, при задержании оружие не применялось, передает Sky News. Клиффорду оказывают медицинскую помощь.
Нападение на семью Ханта в его доме в Лондоне произошло минувшей ночью. Их расстреляли из арбалета. В результате серьезных ранений скончалась 61-летняя жена журналиста – Кэрол, и двое их дочерей – Луиза и Ханна.
Полиция заподозрила в убийстве 26-летнего Кайла Клиффорда, следствие полагает, что он был знаком с жертвами. The Sun опубликовал совместную фотографию Клиффорда и Луизы Хант, и сообщил, что они ранее встречались. По данным издания, подозреваемый ранее служил в британских вооруженных силах и незадолго до убийство уволился.