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В Лондоне расстреляли из арбалета семью комментатора Би-би-си

Times: житель Лондона расстрелял из арбалета семью комментатора Би-би-си
Жену и двух дочерей комментатора Би-би-си расстреляли из арбалета, полиция разыскивает 26-летнего жителя Лондона, пишет The Times
Джон и&nbsp;Кэрол Хант
Джон и Кэрол Хант (Фото: Carol Hunt / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Полиция Лондона разыскивает 26-летнего Кайла Клиффорда по подозрению в убийстве жены и двух дочерей комментатора Би-би-си Джона Ханта, пишет The Times.

По данным издания, убийство произошло прошлой ночью в доме Ханта рядом с парком Буши. 61-летнюю Кэрол, 25-летнюю Луизу и 28-летнюю Ханну расстреляли из арбалета. Полиция разыскивает 26-летнего Кайла Клиффорда, проживающего в районе Энфилд. Жителей Лондона попросили передать любую информацию о его местонахождении, но не приближаться к подозреваемому.

Некоторые городские школы ввели ограничения в связи с произошедшим, пишет The Times. Так, руководство Католической гимназии святого Михаила в Энфилде решило не выпускать детей на игровую площадку. «Полиция посоветовала нам продолжать работу в обычном режиме, поэтому мы заперли здание и продолжили преподавать», — приводит издание слова завуча Джейд-Симоны Бэкон.

Законодательство Великобритании не предусматривает получение лицензии на арбалет, однако его запрещено носить в общественных местах «без уважительной причины», пишет The Times.

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Британское правительство рассматривало возможность ужесточения законодательства о хранении и применении арбалетов после попытки покушения на королеву Елизавету II в 2021 году. Тогда британец Жасвант Сингх Чаил проник на территорию Виндзорского замка, но был задержан охраной. У подсудимого выявили симптомы психических расстройств, в том числе аутизма, шизофрении и психоза. В ноябре 2023 года его приговорили к девяти годам тюрьмы с частичным отбыванием срока в психиатрической больнице.

С начала 2024 года в Лондоне произошло несколько инцидентов с применением арбалетов, отмечает The Times. В январе вооруженный мужчина был застрелен полицией при попытке проникнуть в дом в районе Ротерхит. 4 и 14 марта в результате стрельбы из арбалета были ранены мужчина и женщина в районе Шордитч.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания убийство комментатор арбалет Би-би-си
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