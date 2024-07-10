 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Перевозка масла для жарки в цистернах для химии вызвала скандал в Китае

В Китае возник скандал из-за доставки растительного масла в цистернах для химии
Водители рассказали пекинской газете, что часто загружают масло в цистерны, не отмытые после перевозки химикатов. Компании-перевозчики заверили, что соблюдают санитарные нормы, а власти инициировали расследование
Фото: Chailalla / Shutterstock
Фото: Chailalla / Shutterstock

Крупный скандал разразился в Китае после того, как потребители выяснили, что растительное масло, которое они используют для приготовления пищи, развозят в не отмытых от химикатов цистернах, сообщает газета «Хуаньцю жибао».

Поводом для разбирательства стала публикация расследования в пекинской газете «Синь Цзин Бао». Автор статьи побеседовал с водителями транспортных компаний, которые перевозили жидкие грузы для других фирм. Некоторые признались, что иногда цистерны приходится наполнять маслом сразу после выгрузки из них технических жидкостей или сточных вод.

Водители также утверждали, перед загрузкой растительных масел цистерны не обрабатывают и не моют. Собеседники издания назвали подобную практику обычным делом.

«Производители, которые продают масло, не обращают на это особого внимания, а компании, покупающие масло, не знают об этом, что позволяет транспортным компаниям пользоваться этим», — сказал изданию один из водителей.

В Китае назвали угрозой нацбезопасности поднятие шторок на иллюминаторах
Технологии и медиа
Фото:Xiao Yijiu / XinHua / Global Look Press

В расследовании «Синь Цзин Бао» упоминались компании Huifu Grain and Oil Group и Sinograin and Oils. Производители после обращения потребителей выразили беспокойство из-за недостаточного контроля за процессом транспортировки масла и заверили, что соблюдают гигиенические требования к перевозке, пишет «Хуаньцю жибао».

Китайские супермаркеты убрали с полок продукцию Huifu и Sinograin.

Управление по безопасности пищевых продуктов Государственного совета КНР сформировало специальную комиссию для расследования и потребовало от профильных ведомств изучить ситуацию и принять меры.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай скандал масло химикаты гигиена санитарные нормы
Материалы по теме
На Украине после скандалов сменят руководство обеспечения армии
Политика
Китайский спонсор Евро-2024 невольно прорекламировал секс-шоп
Спорт
В Китае назвали угрозой нацбезопасности поднятие шторок на иллюминаторах
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Reuters узнал формулировку коммюнике саммита НАТО о членстве Украины Политика, 16:45
В РФС допустили, что в Замбии общаются с мошенниками о матче с Россией Спорт, 16:39
Блинкен заявил, что союзники США уже сейчас направляют Украине F-16 Политика, 16:38
«Реал» назвал дату презентации Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба Спорт, 16:37
Минус НДС: как будут проходить расчеты с «малыми» поставщиками Дискуссионный клуб, 16:34
Сеть Azimut Hotels вышла на рынок СНГ Бизнес, 16:31
Индекс Мосбиржи обвалился ниже 3000 пунктов впервые с 20 июня Инвестиции, 16:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Госдума разрешила вне суда обжаловать приостановку регистрации жилья Недвижимость, 16:25
Samsung показал новые складные смартфоны Z Fold 6 и Z Flip 6 Технологии и медиа, 16:22
Госдума одобрила поправки о компенсации за неиспользованные отгулы Общество, 16:19
Politico узнала о планах Румынии экстрадировать беглого принца с Мальты Политика, 16:19
Перевозка масла для жарки в цистернах для химии вызвала скандал в Китае Общество, 16:14
Посылка за 30 секунд: как технологии ускоряют «Почту России» Отрасли, 16:13
Глава РПЛ выразил надежду на возвращение Промеса в российский футбол Спорт, 16:12