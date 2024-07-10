В Китае возник скандал из-за доставки растительного масла в цистернах для химии

Перевозка масла для жарки в цистернах для химии вызвала скандал в Китае

Водители рассказали пекинской газете, что часто загружают масло в цистерны, не отмытые после перевозки химикатов. Компании-перевозчики заверили, что соблюдают санитарные нормы, а власти инициировали расследование

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Крупный скандал разразился в Китае после того, как потребители выяснили, что растительное масло, которое они используют для приготовления пищи, развозят в не отмытых от химикатов цистернах, сообщает газета «Хуаньцю жибао».

Поводом для разбирательства стала публикация расследования в пекинской газете «Синь Цзин Бао». Автор статьи побеседовал с водителями транспортных компаний, которые перевозили жидкие грузы для других фирм. Некоторые признались, что иногда цистерны приходится наполнять маслом сразу после выгрузки из них технических жидкостей или сточных вод.

Водители также утверждали, перед загрузкой растительных масел цистерны не обрабатывают и не моют. Собеседники издания назвали подобную практику обычным делом.

«Производители, которые продают масло, не обращают на это особого внимания, а компании, покупающие масло, не знают об этом, что позволяет транспортным компаниям пользоваться этим», — сказал изданию один из водителей.

В расследовании «Синь Цзин Бао» упоминались компании Huifu Grain and Oil Group и Sinograin and Oils. Производители после обращения потребителей выразили беспокойство из-за недостаточного контроля за процессом транспортировки масла и заверили, что соблюдают гигиенические требования к перевозке, пишет «Хуаньцю жибао».

Китайские супермаркеты убрали с полок продукцию Huifu и Sinograin.

Управление по безопасности пищевых продуктов Государственного совета КНР сформировало специальную комиссию для расследования и потребовало от профильных ведомств изучить ситуацию и принять меры.