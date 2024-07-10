В разбившемся самолете в Татарстане летела семья

В разбившемся самолете Cessna в Татарстане погибли мать с дочерью и пилот

Фото: МЧС России

Мать с дочерью и пилот погибли при падении легкомоторного самолета Cessna-172 рядом с поселком Камское Устье в Татарстане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Борт выполнял экскурсионный полет для семьи из трех человек. Отец, сидевший в кабине справа от пилота, сумел выжить, выпрыгнув из падающего самолета, когда он летел на низкой высоте, в результате чего получил многочисленные переломы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Центральном следственном управлении на транспорте Следственного комитета подтвердили, что на борту самолета находились четыре человека, в том числе несовершеннолетний.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса, — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта пилотом, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.

Телеграм «112» уточняет, что пилот давал пассажирам порулить самолетом за 1 тыс. руб. Один из клиентов авиатора рассказал телеграм-каналу, что во время подобного прогулочного полета во время сильного ветра пилот передал ему управление воздушным судном, а сам отвлекся на телефон. Пассажир абсолютно не умел управлять самолетом и не имел летных прав.