На Гоа рассказали о планах запретить делать селфи на пляжах

На Гоа в 24 зонах на пляжах определены зоны, где будут поставлены знаки, запрещающие делать селфи, после гибели туристов во время фото. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на частное спасательное агентство.

Как отмечается в сообщении, красные флаги и предупреждающие надписи были поставлены во всех зонах, в которых запрещено купаться. Исполнительный директор агентства Рави Шанкар рассказал, что они будут представлять собой знаки, где будет написано «Селфи запрещено». На флажках, огораживающих такие зоны, будет в картинках изображена инструкция, что нельзя делать во время посещения пляжей Гоа, а также номер экстренных служб, куда можно будет обратиться в случае чрезвычайного происшествия.

Кроме того, агентство предупредило туристов, что нельзя плавать в море во время сезона муссонных дождей, который может начаться между 1 июня и 30 сентября. Спасатели отметили, что при таких условиях не рекомендуется купаться и заниматься другими рекреационными мероприятиями рядом с водой.

Шанкар рассказал, что уже поставлены красные знаки в местах, где нельзя купаться, и спасатели отслеживают погодные условия.



В середине июня сообщалось, что двое индийских туристов утонули, когда делали селфи. Как рассказали в полиции, один из них утонул, когда делал фото себя и других двух туристов на скалистом берегу, когда их смыло волной в море. Индиец спастись не смог, и его тело было обнаружено позднее. Похожий инцидент произошел еще с одним индийским туристом, когда волна утянула его в море во время селфи.