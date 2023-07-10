Умер пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина

Умер мужчина, который пострадал в конфликте с публицистом Евгением Понасенковым и его юристом Рамисом Зариповым, сообщили «Известия» и РЕН ТВ. Пострадавший был пьян и упал, после того как его толкнул Зарипов, говорил Понасенков

Евгений Понасенков (Фото: evgenyponasenkov / VK)

Генеральный директор юридической фирмы Олег Дибров, пострадавший при конфликте с публицистом и блогером Евгением Понасенковым (внесен в реестр иностранных агентов) и его другом юристом Рамисом Зариповым, умер в больнице 9 июля. Об этом со ссылкой на источники сообщили газета «Известия» и РЕН ТВ.

По словам собеседника «Известий», до этого Дибров месяц провел в коме. РЕН ТВ сообщал, что у Диброва была открытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга.

РБК обратился за комментарием к Евгению Понасенкову и направил запрос в пресс-службу Главного управления МВД России по Москве.

О конфликте с участием Понасенкова, Зарипова и Диброва РЕН ТВ и «Известия» сообщили со ссылкой на свои источники 7 июня, инцидент произошел в переулке Сивцев Вражек в Москве. Собеседник телеканала описывал происшествие как столкновение «с пьяным мужчиной», которого оттолкнул Зарипов. После толчка мужчина упал, его доставили в реанимацию с травмой головы. Полиция начала проверку обстоятельств происшествия.

Понасенков на следующий день рассказал РЕН ТВ, что «гулял со знакомым и фотографировался с поклонниками», когда к ним подошел некий «алкаш» и начал их оскорблять. «Просто стал приставать ко мне, ко всем. Но не только ко мне. Он не давал проходу, приставал, оскорблял, угрожал и так далее. В невменяемом состоянии. Мой приятель его оттолкнул, просто оттолкнул, никакой драки не было вообще. Тот попятился как-то и упал», — рассказал он телеканалу. Понасенков подчеркивал, что никакой драки не было.

После конфликта в отношении юриста Зарипова завели уголовное дело, сообщали источники «Известий» и РЕН ТВ. Собеседники изданий также рассказали, что пострадавшего зовут Олег Дибров.

РЕН ТВ сообщал 5 июля со ссылкой на источник, что состояние пострадавшего Диброва врачи оценивают как критическое.

В апреле 2022 года Минюст включил Понасенкова в список СМИ-иноагентов, а в июне того же года внес в реестр СМИ-иноагентов ООО «Первый научный», принадлежащее Понасенкову.