Взрыв произошел на заводе в американском штате Оклахома

В городе Медфорд в американском штате Оклахома произошел взрыв на заводе газовой компании Oneok, передает телеканал News on 6 со ссылкой на местный офис шерифа.

По его данным, инцидент произошел днем 9 июля, после взрыва в здании начался пожар. Всех сотрудников предприятия эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших от взрыва нет, уточнили в компании.

Властям пришлось перекрыть близлежащие дороги, офис шерифа попросил всех жителей города, которые находились в радиусе двух миль от завода (порядка 3,2 км) эвакуироваться в здание школы.Телеканал Fox News уточняет, что людей принимают городская церковь и выставочный комплекс. По какой причине власти попросили жителей отправиться в убежище, ни один из телеканалов не сообщал.

По данным Fox News, завод находится не в самом городе, а на его окраинах.

Компания Oneok основана в 1906 году в Оклахоме, она занимается прокладкой газопроводов и транспортировкой сжиженного природного газа.

В середине июня пожар произошел на крупнейшем заводе по переработке нефти Китая, в результате погиб один человек, еще один пострадал. Спасатели смогли локализовать возгорание лишь спустя пять часов после его появления. Предприятие принадлежит компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.