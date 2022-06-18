На крупнейшем заводе по переработке нефти в Китае произошел пожар

В китайском Шанхае произошел пожар на заводе компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd, в результате которого погиб один человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Китая начался около 4 часов утра (23:00 по мск). Локализовать возгорание спасателям удалось только через пять часов, пишет местное агентство Синьхуа со ссылкой на представителей пожарной охраны.

По словам представителя Sinopec, погиб один человек, еще один сотрудник пострадал, его госпитализировали.

16 июня в Ямало-Ненецком автономном округе на промышленной площадке «Газпром добыча Уренгой» произошла разгерметизация нитки газового коллектора с последующим возгоранием, сообщили РБК в пресс-службе компании.

После инцидента сотрудники компании оперативно приостановили работы производственных мощностей, перераспределили потоки газа и через несколько часов ликвидировали возгорание, уточнили в компании.