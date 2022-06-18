Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 07:16
На крупнейшем заводе по переработке нефти в Китае произошел пожар Общество, 06:45
«Коммерсантъ» узнал о задержании главы «Соликамского магниевого завода» Общество, 06:04
В Венесуэле приготовили первую партию нефти для отправки в Европу Политика, 05:44
В ВТБ предложили сделать Python первым «иностранным» языком для россиян Общество, 05:05
Мединский увидел желание Польши «вернуться к Речи Посполитой» Политика, 05:02
WSJ узнала об опасении США риска прямого столкновения с Россией в Сирии Политика, 04:06
Антонов назвал поставки оружия Киеву путем к конфронтации России и США Политика, 04:03
Клинтон допустила выход США из НАТО при переизбрании Трампа Политика, 03:58
Посольство отвергло обвинения США в «бряцании ядерным оружием» Политика, 03:12
Bloomberg сообщил об использовании Европой зимних запасов газа Политика, 03:10
Посол Бахрейна сообщил о «скором» внедрении карт «Мир» Экономика, 02:56
Михельсон заявил о сохранении поставок российского газа в Финляндию Бизнес, 02:18
Reuters узнал о «тупике» в поставках Украине дронов Grey Eagle из США Политика, 01:51

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

На крупнейшем заводе по переработке нефти в Китае произошел пожар

В китайском Шанхае произошел пожар на заводе компании Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd, в результате которого погиб один человек, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов Китая начался около 4 часов утра (23:00 по мск). Локализовать возгорание спасателям удалось только через пять часов, пишет местное агентство Синьхуа со ссылкой на представителей пожарной охраны.

По словам представителя Sinopec, погиб один человек, еще один сотрудник пострадал, его госпитализировали.

На крупнейшем в России газовом месторождении в ЯНАО произошел пожар
Бизнес

16 июня в Ямало-Ненецком автономном округе на промышленной площадке «Газпром добыча Уренгой» произошла разгерметизация нитки газового коллектора с последующим возгоранием, сообщили РБК в пресс-службе компании.

После инцидента сотрудники компании оперативно приостановили работы производственных мощностей, перераспределили потоки газа и через несколько часов ликвидировали возгорание, уточнили в компании.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как отыскать финансовые резервы на черный день. Проводим инвентаризацию
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Buda Mendes / Getty Images Спецоперация отсрочила кризис в Латинской Америке. Но это ненадолго
Прогнозы
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Фото: Burak Kara / Getty Images Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть
Инструкции
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как «Индекс страха» помогает предсказать динамику рынка США
Статьи
Теги
Китай Шанхай нефтепереработка Пожар

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
При пожаре на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке погиб человек
Общество
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Общество
С рудника «Комсомольский» в Норильске вывели горняков из-за пожара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter