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Антикризисные меры ,  
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Harley-Davidson решил сократить 13% рабочих

Таким образом производитель мотоциклов намерен возместить убытки, которые выросли на фоне пандемии коронавируса
Harley-Davidson HOG $25,73 +1,3% Купить
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Американская компания Harley-Davidson объявила о решении сократить до конца года 700 человек, то есть около 13% сотрудников, сообщает Wall Street Journal. Такое решение там объяснили намерением сократить расходы на фоне потерь, связанных с пандемией COVID-19.

Издание отмечает, что проблемы у Harley-Davidson начались задолго до нынешнего кризиса. Продажи бренда на американском рынке снижались последние несколько лет, что привело к кадровым перестановкам в руководстве. В начале этого года CEO Harley-Davidson вместо Мэтта Леватича стал Йохен Зельц, который ранее руководил немецкой Puma. При нем компания вновь открыла заводы, которые приостанавливали работу из-за карантинных мер. Также в Harley-Davidson решили повременить с выпуском новых моделей, которые были ориентированы на молодежь.

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Изменения коснулись и финансового департамента компании. Harley-Davidson покинул возглавлявший его Джон Олин. Его заменил вице-президент Даррелл Томас.

Ранее о сокращениях персонала объявили и другие известные американские компании: United Airlines, Levi Strauss и Wallgreens Boots.

Harley-Davidson Motor Company была основана в 1903 году Уильямом Харли и братьями Дэвидсон и собрала свой первый мотоцикл через год.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Harley Davidson, сокращение
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