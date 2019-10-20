Harley-Davidson с подписью папы римского продали на аукционе за £42 тыс.

Harley-Davidson с подписью папы римского продали на аукционе за £42 тыс.

Мотоцикл Harley-Davidson с подписью папы римского Франциска продали на благотворительном аукционе в британском городе Стаффорд. Об этом сообщает Би-би-си о ссылкой на аукционный дом Bonhams.

Аукцион состоялся 20 октября. Эстимейт лота составлял от £50 тыс. до £100 тыс.

Мотоцикл спроектировали в немецком Вюрцбурге и передали во владение Папских миссионерских обществ (Pontifical Mission Societies). В июле текущего года мотоцикл привезли в Ватикан, где на нем расписался понтифик.

Вырученные от продажи средства планируется направить на строительство детского дома и школы в Уганде, а также на жилье для бездомных детей.

В 2014 году аналогичный мотоцикл Harley-Davidson Dyna Super Glyde продали на аукционе в Париже за £12,5 тыс.