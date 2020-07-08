Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске
На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса». Об этом Микрюков сообщил изданию TJournal.
Редакция «МК» в Томске на звонки РБК не ответила. РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД России по Томской области.
В статье Микрюкова говорится, что «ни один морг на территории региона» не соответствует СанПиНам для медицинских организаций. При этом проводить вскрытие умерших от коронавируса нужно в специальных боксах с вытяжкой, а патологоанатомы должны делать это в защитной одежде и масках. Микрюков утверждает, что у томских моргов нет «нормальных секционных залов для вскрытия трупов с подозрением на особо опасные инфекции», а их персонал «не оснащен средствами индивидуальной защиты».
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ссылаясь на бывшего руководителя областного Бюро судебно-медицинской экспертизы, кандидата медицинских наук Сергея Кладова, он отмечает, что многие здания сельских моргов находятся в аварийном состоянии, а у сотрудников, по их словам, нет медицинских масок.