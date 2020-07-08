Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске

Это второй протокол, который на журналиста «МК» в Томске составляют после публикации, связанной с коронавирусом. На этот раз он написал, что морги в регионе не соответствуют нормам и могут стать рассадниками инфекции

Станислав Микрюков (Фото: Владимир Казанцев / ТАСС)

На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса». Об этом Микрюков сообщил изданию TJournal.

Редакция «МК» в Томске на звонки РБК не ответила. РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД России по Томской области.

В статье Микрюкова говорится, что «ни один морг на территории региона» не соответствует СанПиНам для медицинских организаций. При этом проводить вскрытие умерших от коронавируса нужно в специальных боксах с вытяжкой, а патологоанатомы должны делать это в защитной одежде и масках. Микрюков утверждает, что у томских моргов нет «нормальных секционных залов для вскрытия трупов с подозрением на особо опасные инфекции», а их персонал «не оснащен средствами индивидуальной защиты».

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Ссылаясь на бывшего руководителя областного Бюро судебно-медицинской экспертизы, кандидата медицинских наук Сергея Кладова, он отмечает, что многие здания сельских моргов находятся в аварийном состоянии, а у сотрудников, по их словам, нет медицинских масок.