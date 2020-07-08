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Журналист получил протокол о фейке за статью о рассадниках COVID в Томске

Это второй протокол, который на журналиста «МК» в Томске составляют после публикации, связанной с коронавирусом. На этот раз он написал, что морги в регионе не соответствуют нормам и могут стать рассадниками инфекции
Станислав Микрюков
Станислав Микрюков (Фото: Владимир Казанцев / ТАСС)

На журналиста «Московского комсомольца» («МК») в Томске Станислава Микрюкова составили протокол об административном нарушении после публикации его текста «Томские морги могут стать рассадниками коронавируса». Об этом Микрюков сообщил изданию TJournal.

Редакция «МК» в Томске на звонки РБК не ответила. РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД России по Томской области.

В статье Микрюкова говорится, что «ни один морг на территории региона» не соответствует СанПиНам для медицинских организаций. При этом проводить вскрытие умерших от коронавируса нужно в специальных боксах с вытяжкой, а патологоанатомы должны делать это в защитной одежде и масках. Микрюков утверждает, что у томских моргов нет «нормальных секционных залов для вскрытия трупов с подозрением на особо опасные инфекции», а их персонал «не оснащен средствами индивидуальной защиты».

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ссылаясь на бывшего руководителя областного Бюро судебно-медицинской экспертизы, кандидата медицинских наук Сергея Кладова, он отмечает, что многие здания сельских моргов находятся в аварийном состоянии, а у сотрудников, по их словам, нет медицинских масок.

В протоколе об административном нарушении (составлен по ч. 9 ст. 13.15 КоАП) говорится, что информация в статье не является достоверной и противоречит официальному ответу департамента здравоохранения Томской области.

Первый протокол по этой статье на Микрюкова составили после публикации текста о заражении 60 врачей коронавирусом в больницах.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Незадолго до этого томский «МК» опубликовал фото из морга ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро», куда привозят умерших от коронавируса. Издание указывало, что «помещение морга буквально заставлено черными мешками в несколько рядов», в некоторых «очевидны человеческие останки». Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией назвал публикацию фейком. Исполняющий обязанности начальника Патологоанатомического бюро Павел Горх объяснял, что в помещениях скопились мешки для биологических отходов с использованной одеждой, ветошью, которые должны утилизироваться специальными организациями.

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Артем Афонский
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