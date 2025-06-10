В Якутии нашли подавший сигнал бедствия Ан-2
В Якутии нашли пропавший самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы, сообщил министр экологии республики Евгений Перфильев в телеграм-канале.
Самолет вылетел на авиамониторинг лесных пожаров в Томпонском лесничестве на востоке региона утром 10 июня (11:05 по местному времени, 5:05 мск), спустя полтора часа, в 12:30 (6:30) связь с ним пропала, на судне «сработал аварийный маяк».
В Росавиации сообщали, что на борту находились пять человек — два пилота и три специалиста-наблюдателя. Ан-2 принадлежит авиакомпании «МиАн». Позднее федеральная служба уточнила, что экипаж состоял из трех человек — двух пилотов и специалиста-наблюдателя. Они получили ссадины и ушибы.
Из Якутска на поиски самолета отправили вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний».
«Вертолет доставил пилотов Ан-2 и наблюдателя в поселок Теплый Ключ в 11:00 мск», — добавили в Росавиации. Поселок находится примерно в 370 км от Якутска.
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