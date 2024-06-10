На крыше драмтеатра в Иваново произошел взрыв

Спасатели потушили пожар на крыше ивановского «Дворца искусств». По словам очевидцев, он возник после взрыва. В предыдущий раз пожар в здании произошел после масштабной реконструкции

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На крыше Ивановского государственного театрального комплекса произошел взрыв, возник пожар, передает IvanovoNews.

Движение близ здания перекрыто, на крышу поднялись пожарные. На опубликованных телеграм-каналом «Иваново.Происшествия» кадрах видно, как сотрудники МЧС тушат огонь. По данным канала и IvanovoNews, при ремонте взорвался газовый баллон.

Из здания эвакуировали около 80 человек. Огонь успел распространиться на 20 кв. м, его тушили более 50 человек, вскоре возгорание удалось ликвидировать, сообщили РБК в МЧС.

В здании комплекса, называемого также «Дворец искусств», расположены областной драматический театр, театр кукол и областной музыкальный театр. Первый театральный сезон открылся в 1940 году.

В 1986 году завершили масштабную реконструкцию, перед самым открытием произошел пожар. Пострадала внутренняя отделка и посадочные места одного из зрительных залов, спустя год здание открыли повторно.

В 2024 году театр провел 90-й юбилейный театральный сезон.