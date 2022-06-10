Губернатор назвал среднюю стоимость проезда по мосту из России в Китай

По словам губернатора, окупиться мост должен через 20 лет, после чего станет возможным и снижение тарифов

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Средняя стоимость проезда по новому мосту из Благовещенска в китайский Хэйхэ для одной машины обойдется в 8,7 тыс. руб.; позднее, когда тот себя окупит, стоимость станет ниже. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8,7 тыс. руб. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период, по финансовой модели, мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — сказал губернатор.

Строительство моста началось в конце 2016 года. Изначально его открытие планировалось на ноябрь 2019-го, однако запуск пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Строительство двухполосного моста длиной 1080 м обошлось в 18,8 млрд руб. Общая ширина его проезжей части — 11 м, а всего моста, от пролета до пролета, — 18,2 м. Общая протяженность мостового перехода — около 20 км. Сюда входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России.

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